Чудо-сейв Бабурина — в обзоре матча «Ростова» с командой из третьего дивизиона Испании

«Ростов» в товарищеском матче сыграл вничью с командой «Атлетико Санлукеньо», выступающей в третьем испанском дивизионе. Встреча прошла на поле Футбольного центра Марбельи в Испании и завершилась со счётом 0:0.
В первом тайме соперник ростовчан создал много моментов. От пропущенного гола подопечных Валерия Карпина спасла плохая реализация испанской команды и великолепная игра вратаря Егора Бабурина, среди прочего совершившего красивый сейв на 35-й минуте. Во второй половине встречи игра выравнилась. Забить ни одному из коллективов так и не удалось.
«Ростов», набрав 32 очка в 19 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). Ростовчане проведут первый официальный матч в 2021 году 21 февраля в 1/8 финала Кубка России с «Ахматом».
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