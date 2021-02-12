Райола хочет, чтобы Доннарумма стал самым высокооплачиваемым вратарём после де Хеа

Мино Райола, агент вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, хочет, чтобы итальянец стал самым высокооплачиваемым вратарём после голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, переговоры Райолы и Доннаруммы с «россонери» проходят трудно. Контракт футболиста с зарплатой € 6 млн в год истекает в июне, и, по данным итальянских СМИ, Райола хочет заключить новый двухлетний контракт на € 10 млн. «Милан» не готов принять условия агента и предложил трёхлетнюю сделку на € 7,5 млн в год. Де Хеа получает в «Манчестер Юнайтед» около € 11,8 млн.

Стоит отметить, что Доннарумма и Златан Ибрагимович остаются единственными игроками «Милана», у которых зарплата превышает € 4 млн в год.