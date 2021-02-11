«Ювентус» и «Милан» претендуют на полузащитника «Челси» Хакима Зиеша

Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в итальянской Серии А. 27-летнего марокканца внесли в шорт-листы скауты «Милана» и «Ювентуса», сообщает Calciomercatoweb.
Зиеш приобретался на роль основного плеймейкера «Челси», но с приходом на тренерский мостик Томаса Тухеля марокканец потерял место в основном составе «аристократов». Итальянские гранды хотят воспользоваться этой ситуацией и следующим летом переманить Хакима, если его положение в стане лондонского коллектива не улучшится.
В сезоне-2020/2021 Зиеш провёл за «Челси» 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в € 45 млн. «Аристократы» приобрели Хакима летом 2020 года у «Аякса». Сумма сделки составила € 40 млн.
- 11 февраля 2021
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