Андрей Канчельскис рассказал о самом экстравагантном партнёре по «Эвертону»

Бывший полузащитник «Эвертона» Андрей Канчельскис рассказал о самом экстравагантном партнёре по мерсисайдской команде.



«В „Эвертоне“ я играл так же, как и в „Манчестер Юнайтед“. За мной была правая бровка. Нападающим у нас был Данкан Фергюсон. Он хорошо играл головой, а моей задачей было пройти по флангу и сделать на него передачу, а он уже завершал.



Данкан чудил прилично в Шотландии, до перехода в „Эвертон“. У нас он уже так не чудил. Играя за „Рейнджерс“, он мог после тренировки заехать в паб, подраться там с кем-нибудь. В Англии он по-другому вёл себя. Человек как будто бы изменился, поменялся в лучшую сторону.



Помню один эпизод, который меня удивил. Данкан Фергюсон любил перед игрой прямо в раздевалке полежать в ванной и почитать предматчевую программку. Минут 20 лежит, читает», — сказал Канчельскис в интервью на ютуб-канале журналиста Тимура Журавеля.



Андрей Канчельскис выступал за „Эвертон“ с 1995 по 1997 год, перейдя за € 7,5 млн из «Манчестер Юнайтед». 1 января 1997 года за € 8 млн он перешёл в «Фиорентину».

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