Лидер ФНЛ сыграл вничью с «Кубанью»

«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Кубанью» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:2.



Главным героем матча стал нападающий нижегородского клуба Тимур Сулейманов, оформивший дубль. На 57-й минуте он сравнял счёт, а на 75-й вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. Спустя 4 минуты краснодарский коллектив сравнял счёт.



«Нижний Новгород», набрав 58 очков в 26 матчах, лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, опережая ближайшего преследователя, самарские «Крылья Советов», на 3 очка. Ниже, в зоне стыковых матчей за выход в Российскую Премьер-Лигу, находятся «Оренбург» (54) и московское «Торпедо» (53).



«Кубань» с 34 очками после 15 матчей располагается на второй строчке в 1-й группе Профессиональной футбольной лиги.

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