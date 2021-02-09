Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Кварацхелии помог «Рубину» победить лидера ФНЛ

Дубль Кварацхелии помог «Рубину» победить лидера ФНЛ
Футбол / РПЛ 0

«Рубин» одержал победу в товарищеском матче с «Нижним Новгородом». Встреча прошла на тренировочном поле отеля Калиста в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 3:1.

Казанская команда вышла вперёд на 19-й минуте благодаря точному удару полузащитника Хвичи Кварацхелии. Под занавес первого тайма, на 43-й минуте, хавбек Денис Макаров удвоил преимущество «Рубина». На 75-й минуте «Нижний Новгород» сократил отставание усилиями нападающего Момо Янсане, однако спустя всего 4 минуты казанцы забили вновь — дубль оформил Кварацхелия.

«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Нижний Новгород» с 58 очками по итогам 26 матчей лидирует в Футбольной национальной лиге.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 февраля 2021, вторник. 11:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
3 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
1:0 Кварацхелия – 19'   2:0 Макаров – 43'   2:1 Янсане – 75'   3:1 Кварацхелия – 79'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021