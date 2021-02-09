Дубль Кварацхелии помог «Рубину» победить лидера ФНЛ
«Рубин» одержал победу в товарищеском матче с «Нижним Новгородом». Встреча прошла на тренировочном поле отеля Калиста в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 3:1.
Казанская команда вышла вперёд на 19-й минуте благодаря точному удару полузащитника Хвичи Кварацхелии. Под занавес первого тайма, на 43-й минуте, хавбек Денис Макаров удвоил преимущество «Рубина». На 75-й минуте «Нижний Новгород» сократил отставание усилиями нападающего Момо Янсане, однако спустя всего 4 минуты казанцы забили вновь — дубль оформил Кварацхелия.
«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Нижний Новгород» с 58 очками по итогам 26 матчей лидирует в Футбольной национальной лиге.
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