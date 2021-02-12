«Тамбов» одержал победу в товарищеском матче на сборах в Крымске

В товарищеском матче на сборах в Крымске «Тамбов» обыграл «Строгино». Встреча завершилась со счётом 3:1.

На 4-й минуте тамбовчане открыли счёт, гол забил игрок на просмотре. Игрокам «Строгино» удалось сравнять счёт, однако затем Артём Архипов вывел «Тамбов» вперёд. На 62-й минуте тамбовская команда забила третий мяч.

«Тамбов», оказавшийся на грани снятия с чемпионата России, по всей видимости, получит финансовую поддержку. Сообщалось, Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига договорились о финансировании клуба. Речь идёт примерно о 300 млн рублей. Суммы должно хватить, чтобы «Тамбов» не обанкротился и доиграл сезон.



Перед руководством «Тамбова» стоит задача в ближайшее время реструктуризировать долги, сократив их с 550 млн рублей до хотя бы 250 млн рублей. Отмечается, что клубу уже удалось договориться с заимодателями и рядом поставщиков о сокращении задолженности.