Агент Маньяков: спасибо «Локо» за веру в Тугарева. Но бывает, что воспитанник может уйти

Агент Александр Маньяков рассказал о переходе полузащитника «Локомотива» Романа Тугарева в «Ростов».



«Когда только возник вариант с «Ростовом», Роман очень обрадовался. Через несколько недель после перехода (аренда) Тугарев сказал мне, что хотел бы остаться в команде Карпина на постоянной основе. Потому что ему всё понравилось: атмосфера, партнёры, тренерский штаб, задачи.



Спасибо «Локо», что верили в Рому до определённого этапа, сделали предложение и дали контракт. Начинали общаться ещё с Геркусом, а продолжили – с Кикнадзе. Но бывает, что воспитанник может уйти. Ничего страшного в этом не вижу.



Сейчас, когда отношения Ромы с «Ростовом» стали постоянными, это его только раскрепостит. Убеждён, дальше Тугарев покажет на футбольном поле ещё больше, ведь у него появилось главное – игровое время и доверие тренера», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

Роман Тугарев, выступавший на правах аренды за «Ростов», присоединился к жёлто-синим на постоянной основе. Тугарев — воспитанник «Локомотива». 22-летний полузащитник был переведён в основной состав команды в 2019 году. За основную команду «железнодорожников» в 13 матчах отдал одну результативную передачу.