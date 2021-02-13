Главный тренер «Тамбова» рассказал о зарплате потенциальных новичков клуба

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о ситуации в клубе.



«Находимся на сборах, комплектуем команду, готовимся к первому матчу. Если всё будет хорошо, то будем играть с «Локомотивом». У нас сейчас в составе очень много футболистов. Агенты предлагают своих игроков. Проблем с народом у нас нет, есть только проблемы с футболистами.



Сейчас мы находимся в подвешенном состоянии. На сборы приехали на личные средства нашего спортивного директора Павла Худякова. Средств сейчас у нас никаких нет. Мне сказали, что все разрешится в понедельник-вторник. Потенциальные новички команды будут получать в районе 50–100 тыс. рублей. Это верная информация», — приводит слова Первушина сайт телеканала «Матч ТВ».

Источник: РФС и РПЛ договорились о финансировании «Тамбова». Клуб получит 300 млн рублей