Источник: РФС и РПЛ договорились о финансировании «Тамбова». Клуб получит 300 млн рублей

«Тамбов», оказавшийся на грани снятия с чемпионата России, по всей видимости, получит финансовую поддержку.
Как утверждает телеграм-канал «Мутко против», Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига договорились о финансировании клуба. Речь идёт примерно о 300 млн рублей. Суммы должно хватить, чтобы тамбовчане не обанкротился и доиграл сезон.
Перед руководством «Тамбова» стоит задача в ближайшее время реструктуризировать долги, сократив их с 550 млн рублей до хотя бы 250 млн рублей. Отмечается, что клубу уже удалось договориться с заимодателями и рядом поставщиков о сокращении задолженности.
Также решение предстоит принять футболистам «Тамбова», перед которыми встал выбор: согласиться на уступки и получить минимум половину долгов или отказаться, после чего клуб обанкротится. При втором варианте игроки рискуют остаться без выплат.
- 12 февраля 2021
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