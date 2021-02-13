Хименес не поможет «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси»

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» из-за травмы, сообщает Marca.



Хименес получил травму икроножной мышцы на тренировке и пропустил матч 22-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (2:2). По информации источника, защитник выбыл до марта. Таким образом, Хименес пропустит четыре встречи в чемпионате Испании, а также не сможет помочь «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» — «Челси» состоится 23 февраля на «Национальном стадионе» в Бухаресте (Румыния). Встреча была перенесена из Мадрида в Бухарест в связи с ограничениями поездок между Испанией и Великобританией из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ответная встреча состоится 17 марта.