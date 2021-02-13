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Пранделли рассказал о состоянии Кокорина и Рибери

Пранделли рассказал о состоянии Кокорина и Рибери
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли в преддверии матча 22-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» рассказал о состоянии футболистов.

«Рибери сделал всё возможное, чтобы восстановиться к матчу с „Сампдорией“, но он не сможет сыграть. Мы вернули Мартина Касереса, а Александр Кокорин продолжит заниматься с фитнес-тренером.

У Рибери небольшая проблема, она будет решена через несколько дней. Матч с „Сампдорией“ — важнейший в сезоне. У меня такое отношение к встречам. Я настроен оптимистично и считаю, что команда обрела правильный менталитет», — приводит слова Праделли Football Italia.

Матч 22-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Фиорентина» состоится завтра, 14 февраля, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало встречи — 17:00 мск.

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