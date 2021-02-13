Салах открыл счёт в матче «Лестер» — «Ливерпуль» после гениального паса пяткой Фирмино

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит стартовый матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Идёт 75-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу мерсисайдцев.
Счёт был открыт на 67-й минуте матча — нападающий гостей Роберто Фирмино из центра чужой штрафной красиво пяткой сделал передачу на Мохамеда Салаха, тот обводящим ударом отправил мяч в дальний угол ворот, защищаемых Каспером Шмейхелем.
Видео красивой комбинации «Ливерпуля», завершившейся голом Мохамеда Салаха
«Лестер Сити» в 23 встречах набрал 43 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте.
Матч первого круга «Ливерпуль» — «Лестер Сити» состоялся 22 ноября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 3:0.
- 13 февраля 2021
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