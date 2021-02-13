«Салибаба и 40 рукоблудников». Болельщики «Ниццы» посвятили баннер игроку «Арсенала»

Болельщики «Ниццы» посвятили баннер защитнику команды Вильяму Салиба, который выступает во французском клубе на правах аренды из лондонского «Арсенала». Игрок стал фигурантом скандала с интимным видео. В Сети появилась видеозапись, как футболист снимает партнёра по юношеской сборной Франции Коло Муани, занимающегося самоудовлетворением.

«Салибаба и 40 рукоблудников», — написано на баннере. Надпись основана на каламбуре с отсылкой к арабской сказке «Али-Баба и сорок разбойников».

Фото можно посмотреть в "твиттере" Get French Football News.

Провокационное видео с участием Салибы и его мастурбирующего сокомандника появилось в соцсетях после того, как защитник в одном из интервью раскритиковал главного тренера «Арсенала» Микеля Артету. По словам игрока, тренер не дал ему шанса проявить себя в Англии.



Видео было записано несколько лет назад, когда Вильям выступал за юношескую сборную Франции.