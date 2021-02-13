Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Салибаба и 40 рукоблудников». Болельщики «Ниццы» посвятили баннер игроку «Арсенала»

«Салибаба и 40 рукоблудников». Болельщики «Ниццы» посвятили баннер игроку «Арсенала»
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

Болельщики «Ниццы» посвятили баннер защитнику команды Вильяму Салиба, который выступает во французском клубе на правах аренды из лондонского «Арсенала». Игрок стал фигурантом скандала с интимным видео. В Сети появилась видеозапись, как футболист снимает партнёра по юношеской сборной Франции Коло Муани, занимающегося самоудовлетворением.

«Салибаба и 40 рукоблудников», — написано на баннере. Надпись основана на каламбуре с отсылкой к арабской сказке «Али-Баба и сорок разбойников».

Фото можно посмотреть в "твиттере" Get French Football News.

Провокационное видео с участием Салибы и его мастурбирующего сокомандника появилось в соцсетях после того, как защитник в одном из интервью раскритиковал главного тренера «Арсенала» Микеля Артету. По словам игрока, тренер не дал ему шанса проявить себя в Англии.

Видео было записано несколько лет назад, когда Вильям выступал за юношескую сборную Франции.

FFF расследует действия игрока «Арсенала», снявшего мастурбирующего партнёра по сборной
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021