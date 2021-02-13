«Салибаба и 40 рукоблудников». Болельщики «Ниццы» посвятили баннер игроку «Арсенала»

Болельщики «Ниццы» посвятили баннер защитнику команды Вильяму Салиба, который выступает во французском клубе на правах аренды из лондонского «Арсенала». Игрок стал фигурантом скандала с интимным видео. В Сети появилась видеозапись, как футболист снимает партнёра по юношеской сборной Франции Коло Муани, занимающегося самоудовлетворением.
«Салибаба и 40 рукоблудников», — написано на баннере. Надпись основана на каламбуре с отсылкой к арабской сказке «Али-Баба и сорок разбойников».
Фото можно посмотреть в "твиттере" Get French Football News.
Провокационное видео с участием Салибы и его мастурбирующего сокомандника появилось в соцсетях после того, как защитник в одном из интервью раскритиковал главного тренера «Арсенала» Микеля Артету. По словам игрока, тренер не дал ему шанса проявить себя в Англии.
Видео было записано несколько лет назад, когда Вильям выступал за юношескую сборную Франции.
- 13 февраля 2021
-
18:37
-
18:24
-
18:17
-
18:17
-
18:10
-
17:58
-
17:56
-
17:53
-
17:36
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:23
-
17:23
-
17:17
-
17:05
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:39
-
16:31
-
16:21
-
16:08
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:45
-
15:42
-
15:38
-
15:29
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:35