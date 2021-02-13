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«Севилья» обошла «Барселону» в таблице Примеры, обыграв «Уэску»

«Севилья» обошла «Барселону» в таблице Примеры, обыграв «Уэску»
Футбол / Испания 0

«Севилья» принимала «Уэску» в матче 23-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче был забит на 57-й минуте. Автором гола стал нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади, ассистентом выступил полузащитник Оливер Торрес.

Таким образом, «Севилья» в 22-х встречах испанской Примеры набрала 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Команда Хулена Лопетеги обогнала «Барселону», у которой на одно очко меньше, однако у каталонцев есть матч в запасе. «Уэска» (16) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Атлетико» (54). В тройку лидеров также входит мадридский «Реал» (46).

Испания - Примера. 23-й тур
13 февраля 2021, суббота. 18:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 0
Уэска
Уэска
1:0 Эль-Хаддади – 57'
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