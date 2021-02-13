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Карпин: в перспективе я идеальный тренер для сборной России? Он уже есть

Карпин: в перспективе я идеальный тренер для сборной России? Он уже есть
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в программе «Инсайдеры» оценил возможность в будущем возглавить сборную России.

«Сборная — это другое. Кто-то считает, что в перспективе я идеальный тренер для сборной России? Идеальный тренер сейчас в сборной есть — Станислав Саламович. Поэтому про сборную говорить даже не хочу — и нельзя, и не надо. Не знаю, хотел бы я когда-нибудь тренировать сборную. Честно. Никогда об этом не думал. Там другая работа. Работа клубного тренера мне понятна, работа тренера сборной мне непонятна. Профессия одна, а работа другая, хотя бы с точки зрения времени. Это комфортно? А я пока не понимаю, комфортно это или нет.

Слежу ли за «Спартаком»? Нет. Вообще неинтересно. Миллион вещей намного интереснее, чем следить и знать то, что происходит в «Спартаке». Для чего мне голову забивать?» — цитирует Карпина Матч ТВ.

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