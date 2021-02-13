Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Уле-Гуннар Сульшер высказался о мерах, необходимых в борьбе с расизмом в соцсетях

Уле-Гуннар Сульшер высказался о мерах, необходимых в борьбе с расизмом в соцсетях
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 24-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» высказался о мерах, которые должны помочь в борьбе с расизмом в соцсетях.

«Учитывая последние события, связанные с дискриминацией в социальных сетях, я вижу простое решение для избежания подобного в дальнейшем: если личность человека не подтверждена, ему нельзя создавать учётную запись. Всё очень просто. Будет гораздо легче наказывать людей, которым больше нечем заняться», — приводит слова Сульшера официальный сайт манкунианцев.

В последнее время с расизмом в соцсетях столкнулись футболисты «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль, полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Ромейн Сойерс, защитники «Челси» Рис Джеймс и Антонио Рюдигер, а также футболистка женской команды «МЮ» Лорен Джеймс.

Матч «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 14 февраля. Начало — в 17:00 мск.

Рашфорд: оскорбления в Интернете легко остановить — просто отключайте им аккаунты
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021