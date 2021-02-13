Уле-Гуннар Сульшер высказался о мерах, необходимых в борьбе с расизмом в соцсетях

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 24-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» высказался о мерах, которые должны помочь в борьбе с расизмом в соцсетях.



«Учитывая последние события, связанные с дискриминацией в социальных сетях, я вижу простое решение для избежания подобного в дальнейшем: если личность человека не подтверждена, ему нельзя создавать учётную запись. Всё очень просто. Будет гораздо легче наказывать людей, которым больше нечем заняться», — приводит слова Сульшера официальный сайт манкунианцев.



В последнее время с расизмом в соцсетях столкнулись футболисты «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль, полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Ромейн Сойерс, защитники «Челси» Рис Джеймс и Антонио Рюдигер, а также футболистка женской команды «МЮ» Лорен Джеймс.



Матч «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 14 февраля. Начало — в 17:00 мск.

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