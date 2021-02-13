«Это был сомнительный пенальти». Пирло — о поражении «Ювентуса» в матче с «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвёл итоги матча 22-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (0:1).

«Если за это дают пенальти, то надо давать одиннадцатиметровый за любой контакт в штрафной. Если бы такой пенальти дали нам, то было бы много споров и жалоб. Это был сомнительный пенальти.

Естественно, когда мы играем такое количество матчей, нам не хватает остроты, но это была хорошая встреча, и единственное, чего нам не хватало, — гола. Нет гарантий, что команда, которая забьёт больше голов, выиграет Скудетто. Мы создали много моментов, голкипер «Наполи» был лучшим игроком матча, так что сегодня я не могу жаловаться на своих нападающих.



Сейчас только февраль, и если мы продолжим играть на этом уровне, у нас всё будет хорошо. Если мы будем добиваться результатов и забивать голы, я уверен, что мы добьёмся желаемого», — цитирует Пирло Football Italia.