Алешандре Пато перешёл в «Орландо Сити»
Бразильский нападающий Алешандре Пато подписал контракт с командой из MLS «Орландо Сити».
Контракт с 31-летним нападающим рассчитан на 1 год. Бразилец присоединится к своему новому клубу после получения визы.
Последним клубом форварда был «Сан-Паулу», который он покинул в августе 2020 года. В ноябре сообщалось, что Пато может перейти в английский «Бирмингем». В январе бразильский нападающий рассказал о желании вернуться в клуб, а также выразил мнение, что сыгрался бы с форвардом «россонери» Златаном Ибрагимовичем.
В своей карьере игрок выступал за «Интернасьонал», «Милан», «Коринтианс», «Челси», «Вильярреал» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Пато является чемпионом Италии, обладателем Суперкубка Италии и победителем клубного чемпионата мира.
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