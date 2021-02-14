Алешандре Пато перешёл в «Орландо Сити»

Бразильский нападающий Алешандре Пато подписал контракт с командой из MLS «Орландо Сити».

Контракт с 31-летним нападающим рассчитан на 1 год. Бразилец присоединится к своему новому клубу после получения визы.

Последним клубом форварда был «Сан-Паулу», который он покинул в августе 2020 года. В ноябре сообщалось, что Пато может перейти в английский «Бирмингем». В январе бразильский нападающий рассказал о желании вернуться в клуб, а также выразил мнение, что сыгрался бы с форвардом «россонери» Златаном Ибрагимовичем.

В своей карьере игрок выступал за «Интернасьонал», «Милан», «Коринтианс», «Челси», «Вильярреал» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Пато является чемпионом Италии, обладателем Суперкубка Италии и победителем клубного чемпионата мира.