Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алешандре Пато перешёл в «Орландо Сити»

Алешандре Пато перешёл в «Орландо Сити»
Футбол / Прочие турниры 0

Бразильский нападающий Алешандре Пато подписал контракт с командой из MLS «Орландо Сити».

Контракт с 31-летним нападающим рассчитан на 1 год. Бразилец присоединится к своему новому клубу после получения визы.

Последним клубом форварда был «Сан-Паулу», который он покинул в августе 2020 года. В ноябре сообщалось, что Пато может перейти в английский «Бирмингем». В январе бразильский нападающий рассказал о желании вернуться в клуб, а также выразил мнение, что сыгрался бы с форвардом «россонери» Златаном Ибрагимовичем.

В своей карьере игрок выступал за «Интернасьонал», «Милан», «Коринтианс», «Челси», «Вильярреал» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Пато является чемпионом Италии, обладателем Суперкубка Италии и победителем клубного чемпионата мира.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021