«Милан» планирует провернуть большую сделку с участием Бензема, Диаса и Беннасера

«Милан» планирует серьёзно поработать на трансферном рынке, чтобы подготовиться к выступлениям в Лиге чемпионов УЕФА следующего сезона, сообщает Calciomercatonews.
По информации источника, «россонери» попытаются провернуть большую сделку с мадридским «Реалом». Миланцы хотят обменять полузащитника Исмаэля Беннасера на нападающего Карима Бензема, плюс выкупить права на форварда Браима Диаса. Бенассер, которым неоднократно интересовались «сливочные», оценивается в € 50 млн, Бензема — не более € 20 млн (контракт с «Реалом» истекает летом 2022 года), Диас — от € 20 до 25 млн (в аренде в «Милане»).
Отмечается, что Бензема не вписывается в трансферную политику итальянцев, однако клуб может покинуть Златан Ибрагимович, поэтому «Милан» готов сделать исключение.
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