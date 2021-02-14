«Это наше первое заслуженное поражение в сезоне». Пиоли – о матче «Милана» со «Специей»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение в матче чемпионата Италии со «Специей». Встреча 22-го тура прошла на стадионе «Альберто Пикко» в Специи и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Мы обязательно должны отреагировать, и мы это сделаем. Сегодня вечером «Специя» заслуженно выиграла, это наше первое заслуженное поражение в сезоне, так как нам не хватило качества и интенсивности, поэтому соперники вполне справедливо воспользовались преимуществом. Это будет ценный урок для всех нас», — приводит слова Пиоли Football Italia.
По итогам этой встречи «Милан» сохранил лидерство в итальянском чемпионате, имея 49 очков, однако подопечных Стефано Пиоли может обойти «Интер» (47), если в 22-м туре команда Антонио Конте обыграет дома «Лацио». Встреча состоится 14 февраля, начало — в 22:45 мск. В тройку лидеров соревнований также входит «Ювентус» (42). «Специя» (24) — на 14-м месте в турнирной таблице.
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