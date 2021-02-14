Александр Головин пропустит матч Лиги 1 с «Лорьяном» из-за проблем с бедром

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2020/2021 с «Лорьяном», сообщает журналист Клеман Броссар на своей странице в "Твиттере".
По информации источника, сегодня, 14 февраля, российский хавбек почувствовал дискомфорт в бедре. Отмечается, что риск травмы исключён.
Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл 9 матчей в Лиге 1, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи
Матч 25-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лорьян» состоится сегодня, 14 февраля, на стадионе «Луи II» в Фонвьей. Начало встречи — в 15:00 мск. «Монако» в 24 встречах набрал 48 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021.
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