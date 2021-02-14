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«Сочи» обыграл «Динамо» в товарищеском матче

«Сочи» обыграл «Динамо» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0
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В товарищеском матче «Динамо» встречалось с «Сочи». Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке (Турция) и завершилась победой сочинской команды со счётом 4:2.

По решению тренерского штаба «Динамо» встреча прошла в закрытом режиме. Сегодня, 14 февраля, московский клуб проведёт ещё один товарищеский матч. Соперником «Динамо» будет казахстанский клуб «Ордабасы». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Сочи» в 19 встречах набрал 33 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Московское «Динамо» (30) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). Сезон в РПЛ после зимней паузы возобновится 26 февраля. В первом матче после перерыва «Сочи» сыграет с тульским «Арсеналом», а московское «Динамо» проведёт встречу с грозненским «Ахматом».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
14 февраля 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи, Россия
0:1 – 0'   0:2 – 0'   1:2 – 0'   1:3 – 0'   1:4 – 0'   2:4 – 0'
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