«Сочи» обыграл «Динамо» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Динамо» встречалось с «Сочи». Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке (Турция) и завершилась победой сочинской команды со счётом 4:2.
По решению тренерского штаба «Динамо» встреча прошла в закрытом режиме. Сегодня, 14 февраля, московский клуб проведёт ещё один товарищеский матч. Соперником «Динамо» будет казахстанский клуб «Ордабасы». Начало встречи — в 17:00 мск.
«Сочи» в 19 встречах набрал 33 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Московское «Динамо» (30) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). Сезон в РПЛ после зимней паузы возобновится 26 февраля. В первом матче после перерыва «Сочи» сыграет с тульским «Арсеналом», а московское «Динамо» проведёт встречу с грозненским «Ахматом».
- 14 февраля 2021
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