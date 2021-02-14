Дэнни Ингс шикарным ударом с лёта завершает комбинацию «Саутгемптона» в матче с «Вулвз»

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» проходит стартовый матч воскресной программы 24-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Идёт 35-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу «святых».



Счёт был открыт на 25-й минуте матча. Полузащитник хозяев Стюарт Армстронг на левом фланге прокинул мяч мимо защитника «волков» Нелсона Семеду, добежал почти до лицевой, сделал зрячую передачу в центр штрафной, откуда нападающий Дэнни Ингс шикарным ударом с лёта отправил мяч в ворота гостей.

Видео гола Дэнни Ингса

«Саутгемптон» в 22 матчах набрал 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Волки» (27) — на 14-м месте.



Матч первого круга «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» состоялся 23 ноября 2020 года и завершился с вничью — 1:1.