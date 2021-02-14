Карвахаль получил травму, выйдя на поле впервые за полтора месяца
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму в матче 23-го тура Примеры с «Валенсией» (3:0, второй тайм).
Испанец вышел на матч в стартовом составе, но покинул поле уже на 28-й минуте. За пару минут до этого Карвахаль дёрнул мышцу, пытаясь принять мяч. 28-летнего защитника заменил Лукас Васкес.
Карвахаль появился на поле впервые с начала января. Футболист «Реала» пропустил несколько матчей из-за травмы.
В нынешнем сезоне Даниэль Карвахаль вышел на поле в 11 матчах за «Реал» во всех турнирах и отдал две голевые передачи.
Мадридский «Реал» по итогам 22 туров испанской Примеры набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (54).
Футболисты «Реала» Карвахаль и Васкес попали в заявку на матч с «Валенсией» после травм
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