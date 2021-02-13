Футболисты «Реала» Карвахаль и Васкес попали в заявку на матч с «Валенсией» после травм

Мадридский «Реал» выложил список футболистов, которые вошли в заявку команды на матч 23-го тура испанской Примеры с «Валенсией». Во встрече смогут принять участие защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Лукас Васкес, которые пропустили ряд встреч из-за травм.

Фото можно посмотреть в "твиттере" мадридского клуба.

В нынешнем сезоне Даниэль Карвахаль вышел на поле в 11 матчах за «Реал» во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Лукас Васкес принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи.



Мадридский «Реал» по итогам 22 туров испанской Примеры набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (54).