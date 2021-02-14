В матче «Арсенал» — «Лидс» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил хет-трик. Видео

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» проходит матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Идёт 59-я минута матча, счёт 4:1 в пользу «канониров».



На 47-й минуте полузащитник хозяев Эмиль Смит Роу ворвался в штрафную и вырезал подачу во вратарскую на Пьера-Эмерика Обамеянга, который выиграл позицию и головой переправил мяч в сетку. Это третий гол 31-летнего габонца в сегодняшнем матче.

Видео третьего гола Обамеянга в матче 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 с «Лидсом»

Подопечные Микеля Артеты в 23 матчах набрали 31 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (32) — на 10-м месте. У команды Марсело Бьельсы один матч в запасе.



Матч первого круга «Лидс Юнайтед» — «Арсенал» состоялся 22 ноября 2020 года и завершился вничью — 0:0.