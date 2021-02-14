«Арсенал» благодаря хет-трику Обамеянга обыграл «Лидс Юнайтед»

Состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой «канониров» со счётом 4:2.



На 13-й минуте нападающий хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг на скорости ворвался в штрафную «павлинов», раскачал защитника и низом пробил в ближний угол ворот — голкипер гостей Иллан Меслье не дотянулся до мяча.

Видео первого гола Пьера-Эмерика Обамеянга в матче

На 41-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль, хладнокровно пробив с 11-метровой отметки.

Видео пенальти в исполнении Обамеянга

Ещё до перерыва, на 45-й минуте, «канониры» довели счёт до разгромного. Хозяева провели серию передач в чужой штрафной, в результате чего Даниель Себальос исполнил пас на ход Эктору Бельерину, который пробил точно в ближний угол ворот.

Видео гола Эктора Бельерина

На 47-й минуте полузащитник хозяев Эмиль Смит Роу ворвался в штрафную и вырезал подачу во вратарскую на Пьера-Эмерика Обамеянга, который выиграл позицию и головой переправил мяч в сетку, оформив хет-трик.

Видео третьего гола 31-летнего габонца в матче с «Лидсом»

Гости забили гол престижа на 58-й минуте — вингер «павлинов» Рафинья с углового навесил во вратарскую, а защитник Паскаль Стрёйк выпрыгнул выше всех и головой послал мяч под перекладину.

Видео гола Паскаля Стрёйка

Ещё через 11 минут гости сократили отставание до двух мячей. Тайлер Робертс дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, где вингер Элдер Кошта опередил Гранита Джаку и в касание переправил мяч в ворота.

Видео гола Элдера Кошты

Подопечные Микеля Артеты в 24 матчах набрали 34 очка и поднялись на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (32) — на 11-м месте. У команды Марсело Бьельсы один матч в запасе.