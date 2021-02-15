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Пьянич: не знаю, почему у меня нет достаточно игрового времени в «Барселоне»

Пьянич: не знаю, почему у меня нет достаточно игрового времени в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич не знает, почему он не получает достаточно игрового времени в команде.

«Не знаю точно, по каким причинам у меня нет достаточного количества игрового времени, я буду продолжать упорно работать. Надо уважать тренерские решения, даже если я не согласен с ними. Хочу оставить свой след в „Барселоне“, — цитирует Пьянича Telefoot.

Миралем перешёл в «Барселону» из «Ювентуса». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в этих встречах ему не удалось забить голов и отдать голевых передач. Только в 12 случаях он выходил в стартовом составе. «Барселона» заплатила за боснийца € 60 млн. Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.

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