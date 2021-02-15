«Арсенал» намерен продлить контракт с Давидом Луисом. Его ценит Артета

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис может остаться в команде ещё минимум на сезон.



Как сообщает The Independent, «канониры» намерены вновь продлить контракт с 33-летним футболистом. Главный тренер команды Микель Артета ценит влияние бразильца на молодых игроков.



Луис перешёл в «Арсенал» летом 2019 года из «Челси», а до этого выступал за «Пари Сен-Жермен» и «Бенфику». Прошлым летом клуб продлил с ним контракт до 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, получил 1 жёлтую и 1 красную карточку.



«Арсенал», набрав 34 очка в 24 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор вчерашней победы «Арсенала» в матче с «Лидс Юнайтед»: