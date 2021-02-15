Экс-футболист ЦСКА: Рондон был хорошим игроком, но это слово «был»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о последних трансферах «армейцев». Клуб купил полузащитника Эмиля Бохинена и арендовал нападающего Саломона Рондона.
«Бохинен если будет помогать и будет конкурентоспособен, будет всё отлично. Это трансфер на перспективу.
Что касается Рондона, он оставил хороший след и в «Рубине», и в «Зените», но Саломон переходит из Китая. В каком он состоянии, насколько мотивирован и какая у него психология, никто не знает. Саломон был хорошим игроком, но это слово «был». ЦСКА играет в одного нападающего, будет команда перестраиваться в два или будут включать его в старую схему — посмотрим. В ЦСКА Вагнер и Думбия возвращались, они были помощниками. Опасения, конечно, есть — по поводу возраста в первую очередь. Повторюсь, если Рондон сохранил кондиции и мотивирован — будет помощником. Если пришёл транзитом или доигрывать — трансфер будет провальным.
Мы видим, что ЦСКА сам не уверен в Саломоне, они его берут до окончания этого сезона. До этого уже приходил Оланаре из Китая, габаритный, даже забивал. Но Аарон не подошёл, порвал «кресты» и ушёл. В общем, нужно будет смотреть», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 15 февраля 2021
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:17
-
15:56
-
15:48
-
15:34
-
15:32
-
15:31
-
15:26
-
14:47
-
14:37
-
14:33
-
14:14
-
14:04
-
14:01
-
13:31
-
13:26
-
13:18
-
13:18
-
13:13
-
13:00
-
12:55
-
12:42
-
12:39
-
12:31
-
12:25
-
12:19
-
12:05
-
12:04
-
12:00
-
11:55
-
11:43
-
11:31
-
11:14