Экс-футболист ЦСКА: Рондон был хорошим игроком, но это слово «был»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о последних трансферах «армейцев». Клуб купил полузащитника Эмиля Бохинена и арендовал нападающего Саломона Рондона.



«Бохинен если будет помогать и будет конкурентоспособен, будет всё отлично. Это трансфер на перспективу.



Что касается Рондона, он оставил хороший след и в «Рубине», и в «Зените», но Саломон переходит из Китая. В каком он состоянии, насколько мотивирован и какая у него психология, никто не знает. Саломон был хорошим игроком, но это слово «был». ЦСКА играет в одного нападающего, будет команда перестраиваться в два или будут включать его в старую схему — посмотрим. В ЦСКА Вагнер и Думбия возвращались, они были помощниками. Опасения, конечно, есть — по поводу возраста в первую очередь. Повторюсь, если Рондон сохранил кондиции и мотивирован — будет помощником. Если пришёл транзитом или доигрывать — трансфер будет провальным.



Мы видим, что ЦСКА сам не уверен в Саломоне, они его берут до окончания этого сезона. До этого уже приходил Оланаре из Китая, габаритный, даже забивал. Но Аарон не подошёл, порвал «кресты» и ушёл. В общем, нужно будет смотреть», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

ЦСКА проделал работу над ошибками. Зимними трансферами клуб исправился за летний провал Два приобретения в один день! Рондон и Бохинен — официально в ЦСКА.