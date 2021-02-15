ЦСКА проделал работу над ошибками. Зимними трансферами клуб исправился за летний провал

Помните бэкграунд, с которым ЦСКА заканчивал 2020 год? Гончаренко почти ушёл в отставку, которая не случилась только потому, что в клубе в последний момент поменяли решение; провал в Лиге Европы; серия из семи матчей без побед во всех турнирах, которую скрасил только выигрыш в Ростове. Был и ещё один нюанс: большинство фанатов и экспертов ругали, и по делу, трансферы ЦСКА. Адольфо Гайч приехал и не показал абсолютно ничего, Эджуке не был так безнадёжен, но пока явно не оправдывает 12 млн евро, вложенных в него, а Бруно Фукс вообще провёл на поле только пару минут, а всё остальное время лечился из-за травм. Хорошо себя показывает только Бактиёр Зайнутдинов – самый дешёвый по стоимости летний трансфер «армейцев». Все ждали, что зимой ЦСКА проведёт работу над ошибками, и она была проведена.

Адольфо Гайч Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рондон – отличный трансфер с минимальными рисками. С ним ЦСКА станет сильнее Рассказываем, в каком состоянии находится экс-форвард «Зенита» и как он провёл последние годы.

ЦСКА сменил вектор в это окно. В клубе поняли, что команде нужны опытные игроки

За последние пару лет после громких поражений ЦСКА часто приходилось слышать, что у «армейцев» молодая команда, что игрокам не хватает опыта. До этой зимы в клубе существовала чёткая установка – стараться не брать игроков старше 25 лет. Это было одной из причин, почему, к примеру, летом в команду не пришёл Джордже Деспотович. Но этой зимой в руководстве наконец поняли, что парочка опытных игроков команде необходима. По нашей информации, среди тех, с кем ЦСКА вёл переговоры, преимущественно были опытные игроки. К примеру, в опорную зону рассматривали сразу несколько кандидатов. Тони Крунич из «Милана» был альтернативой бразильцу Данило из «Ниццы». Кстати, именно игрок французского клуба должен был стать игроком ЦСКА. Стороны уже согласовали все условия бесплатной аренды с необязательным правом выкупа, но тренерский штаб ЦСКА засомневался в игроке из-за его травматичности. Также, по нашим данным, переговоры велись с двумя опорниками из испанских клубов.

Аналогичная ситуация была и с нападающим. Зимой ЦСКА отдал Гайча в аренду в «Беневенто» с необязательным правом выкупа. Игрок был настроен уйти из ЦСКА, чтобы сменить обстановку и начать играть; «армейцы» препятствовать не стали. Стало понятно, что команде нужен форвард. Главным кандидатом был нападающий «Эвертона» Тосун – опытный, а главное забивной турецкий форвард. ЦСКА согласовал все условия аренды, но в последний момент Тосун выбрал «Бешикташ». После этого ЦСКА переключился на Рондона.

Рондон – отличный трансфер с минимальными рисками. С ним ЦСКА станет сильнее Рассказываем, в каком состоянии находится экс-форвард «Зенита» и как он провёл последние годы.

Рондон и Бохинен – идеальные трансферы по соотношению цена/качество. Они сделают команду сильнее здесь и сейчас

Подписание Рондона кажется попаданием в десятку. Опытный форвард, который забивал везде, где только играл, и к тому же имеет солидный опыт выступлений в РПЛ. ЦСКА не только подписывает классного нападающего, формат сделки максимально выгоден для «армейцев». Воспользовавшись тем, что райские условия в Китае закончились и многие топовые легионеры стремятся поскорее оттуда уехать, красно-синие подсуетились и предложили Рондону лучший вариант на здесь и сейчас. Саломон очень быстро согласился на предложение ЦСКА. Можно быть уверенным, что Рондон принесёт большую пользу ЦСКА.

Эмиль Бохинен – 21 летний норвежский полузащитник, которого ЦСКА подписывает всего за 1,5 млн евро. Да, после срывов переговоров со всеми опытными кандидатами в опорную зону «армейцы» всё-таки снова приобрели молодого игрока, но, во-первых, сделали это за смешные деньги, во-вторых, купили футболиста с очевидной перспективой. Бохинен считается огромным талантом в Норвегии, на футбольном рынке говорят, что в чём-то Эмиль уже сильнее играющего в РПЛ Норманна. Норвежец добавит конкуренции в полузащите ЦСКА и точно поможет Гончаренко.

Эмиль Бохинен Фото: Getty Images

Окно в РПЛ ещё открыто, но уже можно сказать, что ЦСКА провёл его грамотно: отдал в аренду игроков, которые были не нужны, и точечно заменил их очень интересными на бумаге трансферами. Дело за малым – вписать их в игру. Кто знает, возможно, именно эти два перехода окажут решающее влияние на чемпионскую гонку.