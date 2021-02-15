Оливье Жиру воспользовался ошибкой вратаря и открыл счёт в матче «Челси» — «Ньюкасл»
В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит заключительный матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Идёт 42-я минута матча, счёт 2:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт на 31-й минуте матча — Тимо Вернер на рывке ушёл в лицевую, откуда прострелил во вратарскую — вратарь «сорок» Карл Дарлоу пошёл на перехват, но рукой смахнул мяч прямо на нападающего синих Оливье Жиру, который переправил мяч в ворота.
Подопечные Томаса Тухеля набрали в 23 матчах 39 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Сороки» (25) — на 17-м месте.
Матч первого круга «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» состоялся 21 ноября 2020 года и завершился победой лондонцев со счётом 2:0.
Рекомендуем вам
- 16 февраля 2021
-
00:13
-
00:08
- 15 февраля 2021
-
23:49
-
23:45
-
23:43
-
23:36
-
23:33
-
23:23
-
23:20
-
23:04
-
22:56
-
22:48
-
22:45
-
22:32
-
22:18
-
22:16
-
22:06
-
21:53
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:19
-
21:14
-
20:59
-
20:55
-
20:54
-
20:39
-
20:32
-
20:31
-
20:19
-
20:13
-
20:09
-
19:52
-
19:51
-
19:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам