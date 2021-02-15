Оливье Жиру воспользовался ошибкой вратаря и открыл счёт в матче «Челси» — «Ньюкасл»

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит заключительный матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Идёт 42-я минута матча, счёт 2:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 31-й минуте матча — Тимо Вернер на рывке ушёл в лицевую, откуда прострелил во вратарскую — вратарь «сорок» Карл Дарлоу пошёл на перехват, но рукой смахнул мяч прямо на нападающего синих Оливье Жиру, который переправил мяч в ворота.

Видео гола Оливье Жиру

Подопечные Томаса Тухеля набрали в 23 матчах 39 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Сороки» (25) — на 17-м месте.



Матч первого круга «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» состоялся 21 ноября 2020 года и завершился победой лондонцев со счётом 2:0.