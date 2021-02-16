Жозе Моуринью признан лучшим тренером XXI века по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших футбольных тренеров XXI века.
Лучшим тренером был признан Жозе Моуринью. Он четыре раза выигрывал награду лучшего тренера мира – (в 2004, 2005, 2010, 2012 годах). Также на протяжении последних 16 лет португальский специалист регулярно входит в топ-10 лучших тренеров мира. На втором месте расположился наставник национальной команды Германии Йохаим Лёв, который становился лучшим тренером в 2014 и 2017 годах. Третье место между собой поделили Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола.
Следом расположились Арсен Венгер, Карло Анчелотти и Висенте дель Боске, Диего Симеоне, Дидье Дешам, Марсело Бьельса, Фабио Капелло и Гус Хиддиник.
Несколько игроков «Тоттенхэма» недовольны Жозе Моуринью
Рекомендуем вам
- 16 февраля 2021
-
05:05
-
03:58
-
03:39
-
02:53
-
02:42
-
01:42
-
01:23
-
00:53
-
00:53
-
00:51
-
00:28
-
00:13
-
00:08
- 15 февраля 2021
-
23:49
-
23:45
-
23:43
-
23:36
-
23:33
-
23:23
-
23:20
-
23:04
-
22:56
-
22:48
-
22:45
-
22:32
-
22:18
-
22:16
-
22:06
-
21:53
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:19
-
21:14
-
20:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам