Жозе Моуринью признан лучшим тренером XXI века по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших футбольных тренеров XXI века.

Лучшим тренером был признан Жозе Моуринью. Он четыре раза выигрывал награду лучшего тренера мира – (в 2004, 2005, 2010, 2012 годах). Также на протяжении последних 16 лет португальский специалист регулярно входит в топ-10 лучших тренеров мира. На втором месте расположился наставник национальной команды Германии Йохаим Лёв, который становился лучшим тренером в 2014 и 2017 годах. Третье место между собой поделили Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола.

Следом расположились Арсен Венгер, Карло Анчелотти и Висенте дель Боске, Диего Симеоне, Дидье Дешам, Марсело Бьельса, Фабио Капелло и Гус Хиддиник.