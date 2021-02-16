Уле-Гуннар Сульшер высказался о ситуации с контрактом с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос о своём контракте с клубом, который рассчитан до лета 2022 года.
«Я думал об этом, но мы ещё вообще ничего не обсуждали. Я сконцентрирован на своей работе. Нам нужно добиться стабильности в игре. Когда ты проигрываешь, это воспринимается как кризис. Когда пропускаешь от «Эвертона» в добавленное время, появляются громкие заголовки. Такое случается в футболе. Но если смотреть изнутри, то в команде всё не так плохо. Ощущается, что мы на пути к тому, о чём говорили и что планировали. Я знаю, что было много критики и обсуждений, но я первым делом определился со стратегией, поэтому верю в себя и не беспокоюсь», — цитирует Сульшера VG.
«Манчестер Юнайтед», набрав 46 очков в 24 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая лишь «Манчестер Сити» (53).
Видеообзор матча «МЮ» — «Эвертон» (3:3):
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