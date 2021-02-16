Рондон опубликовал видеоролик о первых днях в ЦСКА
Новоиспечённый нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон опубликовал в своём «твиттере» видеоролик, посвящённый его первым дням в стане московского клуба. В ролик включены кадры представления венесуэльца партнёрам по команде, тренировочного процесса и первой фотосессии Рондона в футболке «армейцев».
Напомним, с 2012 по 2014 год Рондон выступал за казанский «Рубин», а затем с января 2014 по август 2015 года за санкт-петербургский «Зенит». Всего в Российской Премьер-Лиге на счету венесуэльского форварда 33 забитых мяча и 8 результативных передач.
ЦСКА по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В тройку также входит московский «Спартак» (35).
ЦСКА объявил об аренде Саломона Рондона
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