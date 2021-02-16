«Рубин» подписал профессиональный контракт с воспитанником клуба

17-летний голкипер Никита Янович подписал профессиональный контракт с «Рубином», информирует пресс-служба казанского клуба.
Соглашение молодого вратаря с «Рубином» рассчитано на пять лет.
Янович является воспитанником академии «Рубина» и школы «Чертаново», он заигран за юношескую сборную России. На тренировочных сборах в турецком Белеке Никита провёл первый полноценный матч в составе «Рубина». Соперником казанцев был «Нижний Новгород», встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Леонида Слуцкого.
«Рубин», набрав в 19 турах 28 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» с 21 очком по итогам 19 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в таблице чемпионата России «Зенит» (19 матчей, 41 очко).
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