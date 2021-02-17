Рабьо может перейти в «Эвертон»
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может перейти в «Эвертон», сообщает The Sun.
По информации источника, «ириски» предпримут попытку подписать 25-летнего французского игрока в летнее трансферное окно. В текущем сезоне Рабьо провёл 28 матчей за «Ювентус», в которых забил гол, а также заработал семь жёлтых и одну красную карточку.
Летом 2020 года «Эвертон» уже предпринимал попытку приобрести игрока, однако футболист остался в «Ювентусе». При этом в игроке проявлял заинтересованность главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти. Также в число претендентов на Рабьо входили «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».
В январе сообщалось, что «Ювентус» готов отпустить француза при наличии конкретных предложений.
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