Слуцкий: Меркулов и Грицаенко получили серьёзные травмы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о работе команды на заключительном сборе перед возобновлением сезона, а также рассказал о травмированных игроках.

«Я уже много раз говорил, что сборы оцениваются двумя составляющими: количеством сорванных тренировок из-за погоды (таковых, к счастью, не было) и количеством травмированных. Из-за травмы мы потеряли Саито, достаточно серьёзные травмы, причём в одной игре, получили Меркулов и Грицаенко, и по-прежнему Бакаев и Ин Бём не приступили к работе в общей группе. У Бакаева повреждение идёт ещё с прошлого года, а Ин Бём получил повреждение в отпуске, работая индивидуально. Вот это немного расстраивает, но если нам удастся к старту чемпионата хотя бы Ин Бёма и Бакаева ввести в группу, считаю, что у нас всё равно остаётся очень боеспособная обойма.



Что касается тех, кто работает в группе, кто-то набирает форму быстрее, кто-то медленнее. Это естественный процесс, но в целом все футболисты, которые прошли все три сбора, обязаны быть в хорошем состоянии уже к первой официальной игре», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.