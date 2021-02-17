Шомуродовым помимо «Дженоа» интересовались клубы Испании, Германии, Бельгии

Герман Ткаченко, агент нападающего «Дженоа» Эльдора Шомуродова, рассказал, как генуэзский клуб обратил внимание на узбекского форварда, а также высказался о клубах, которые также проявили интерес к футболисту.
«Мы благодарны „Ростову“ за то, что они на это пошли. Он был лучшим бомбардиром, они не хотели его продавать. Мне говорят: „Узбек в Серии А — это чудо“. Это не чудо, это большая, серьёзная работа.
Он сразу сказал, что хочет играть за рубежом. Не в Китае, не в Катаре, откуда был большой интерес после его выступления на Кубке Азии, он стал вторым бомбардиром турнира, забив четыре мяча, хотя финансово для него это было выгоднее. Мы выработали стратегию и выбрали российский чемпионат. Карпин много с ним работал тактически, и у него всё получилось.
Шомуродов стал забивать много голов, его стали просматривать скауты. У него была травма и результативность очень упала, но тем не менее интерес сохранился. Начиная с лета нас «атаковала» Бундеслига, вторая Бундеслига, серьёзные испанские и бельгийские клубы. Они понимали тот набор качеств, который нужен для нападающего.
Сначала из Италии вышла «Сампдория», через неделю появилась «Дженоа». С ними непросто вести переговоры, но «Ростов» справился", — сказал Ткаченко в видео YouTube-канала Nobel.
- 17 февраля 2021
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