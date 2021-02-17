Глава аналитического отдела «Зенита» перешёл в «Рубин»

Руководитель аналитического отдела «Зенита» Никита Васюхин перешёл в «Рубин», сообщает пресс-служба казанского клуба.
«ФК «Рубин» пополнил аналитик Никита Васюхин. Также в «Рубин» перешёл программист Артём Егоров, который будет помогать Никите Васюхину, тренерскому штабу и селекционному отделу. Ранее оба специалиста работали в петербургском «Зените». Добро пожаловать!» — говорится в сообщении в «твиттере» «Рубина».
Васюхин был приглашён в «Зенит» после серии популярных публикаций в собственном аналитическом блоге «Блокнот» во «ВКонтакте». Он также вёл футбольное шоу «Я — васюхинец» на YouТube. Васюхин также получал приглашение на работу в штабе Хосепа Гвардиолы в английском «Манчестер Сити».
Сообщалось, что «Рубин» около года искал аналитика, который будет помогать тренерскому штабу и селекционному отделу. Год назад Леонид Слуцкий и Олег Яровинский привезли на зимний сбор тренера-аналитика Игоря Маннаникова, который после стажировки так и не вошёл в штаб «Рубина».
- 17 февраля 2021
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