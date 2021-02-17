Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Севилья» — «Боруссия Д». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Глава аналитического отдела «Зенита» перешёл в «Рубин»

Глава аналитического отдела «Зенита» перешёл в «Рубин»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Руководитель аналитического отдела «Зенита» Никита Васюхин перешёл в «Рубин», сообщает пресс-служба казанского клуба.

«ФК «Рубин» пополнил аналитик Никита Васюхин. Также в «Рубин» перешёл программист Артём Егоров, который будет помогать Никите Васюхину, тренерскому штабу и селекционному отделу. Ранее оба специалиста работали в петербургском «Зените». Добро пожаловать!» — говорится в сообщении в «твиттере» «Рубина».

Васюхин был приглашён в «Зенит» после серии популярных публикаций в собственном аналитическом блоге «Блокнот» во «ВКонтакте». Он также вёл футбольное шоу «Я — васюхинец» на YouТube. Васюхин также получал приглашение на работу в штабе Хосепа Гвардиолы в английском «Манчестер Сити».

Сообщалось, что «Рубин» около года искал аналитика, который будет помогать тренерскому штабу и селекционному отделу. Год назад Леонид Слуцкий и Олег Яровинский привезли на зимний сбор тренера-аналитика Игоря Маннаникова, который после стажировки так и не вошёл в штаб «Рубина».

Технология побед «Зенита». Как выглядит спортивная работа чемпиона страны изнутри
Как при помощи современной продвинутой статистики в клубе ищут новичков и разбирают соперников. Максимально научный футбольный текст.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021