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Алекс Фергюсон: больше всего опасался потерять память, перенеся кровоизлияние в мозг

Алекс Фергюсон: больше всего опасался потерять память, перенеся кровоизлияние в мозг
Футбол / Англия 0
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поделился переживаниями в связи с кровоизлиянием в мозг в 2018 году.

«Больше всего опасался потерять память, перенеся кровоизлияние в мозг.

При создании этого фильма я смог вернуться к самым важным моментам жизни, хорошим и плохим. То, что режиссером этого фильма стал мой сын Джейсон, обеспечило мне честный и интимный рассказ», – приводит слова Фергюсона BBC.

Комментарий был сделан в связи с предстоящим выходом документального фильма под названием «Сэр Алекс Фергюсон: никогда не сдавайся», посвященного жизни и работе специалиста. Его выпуск запланирован на 27 мая 2021 года, режиссер — сын Фергюсона Джейсон.

Фильм, который будет показан в кинотеатрах и на Amazon Prime, включает в себя ранее невиданные архивные кадры, а также свидетельства его жены Кэти, трёх сыновей и экс-футболистов, работавших с шотландцем.

5 мая 2018 года Алекс Фергюсон перенёс экстренную операцию по поводу кровоизлияния в мозг и несколько дней находился в реанимации Королевской больницы Солфорда.

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