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«Ювентус» проиграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Ювентус» проиграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Уже на 2-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Порту» Мехди Тареми. В начале второго тайма, на 46-й минуте, форвард Мусса Марега упрочил преимущество португальской команды в счёте. Результативную передачу отдал защитник «Порту» Вилсон Манафа. На 82-й минуте нападающий Федерико Кьеза сократил отставание «Ювентуса» в счёте.

Ответный матч состоится 9 марта в Турине (Италия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». Туринский «Ювентус» занял первое место в группе G. «Порту» занял второе место в турнирной таблице группы С, уступив «Манчестер Сити».

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
17 февраля 2021, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Тареми – 2'   2:0 Марега – 46'   2:1 Кьеза – 82'
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