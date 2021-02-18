«Ювентус» проиграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Уже на 2-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Порту» Мехди Тареми. В начале второго тайма, на 46-й минуте, форвард Мусса Марега упрочил преимущество португальской команды в счёте. Результативную передачу отдал защитник «Порту» Вилсон Манафа. На 82-й минуте нападающий Федерико Кьеза сократил отставание «Ювентуса» в счёте.



Ответный матч состоится 9 марта в Турине (Италия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». Туринский «Ювентус» занял первое место в группе G. «Порту» занял второе место в турнирной таблице группы С, уступив «Манчестер Сити».