Пирло рассказал, что Морате стало плохо в раздевалке после игры с «Порту» в 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвёл итоги первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с португальским «Порту» (1:2).

«Когда вы пропускаете мяч через минуту после начала игры, что довольно странно, игроки, естественно, теряют уверенность, особенно против команды, которая знает, как правильно играть от обороны.

«Порту» сразу же вывел игру на нужный им сценарий. С таким плотным списком матчей это нормально, что вы не всегда можете поддерживать абсолютную концентрацию и правильный темп, но это не должно было произойти в 1/8 финала Лиги чемпионов. В целом, мы хорошо подготовились к этой игре, однако всё же это был не тот настрой, который мы хотели, но пропущенный гол в первую минуту, когда мы преподнесли им такой подарок серебряном блюде, всё усложнил».

Мората и раньше был не в лучшей форме, и к тому же он недавно переболел гриппом. Он играл сегодня вечером только потому, что был нужен «Юве». После игры он почувствовал слабость и недомогание, ему нужно даже пришлось прилечь, он по-прежнему плохо себя чувствует», — цитирует Пирло Football Italia.