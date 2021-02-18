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Алекс Сандро: «Ювентус» не в первый раз плохо начинает матч в этом сезоне

Алекс Сандро: «Ювентус» не в первый раз плохо начинает матч в этом сезоне
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро выразил недовольство выступлением своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:2), который состоялся накануне, 17 февраля.

«Мы не в первый раз плохо начинаем матч в этом сезоне. Надо над этим работать. Нужно играть с самого начала, потому что после быстро пропущенных мячей становится сложнее. К счастью, Кьезе удалось забить. Но в ответном матче мы определённо должны сыграть лучше, чем сегодня», — приводит слова Сандро пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» играл с «Порту» в гостях и пропустил по голу в начале каждого из таймов. В концовке матча нападающий Федерико Кьеза отыграл один мяч. Ответная встреча состоится 9 марта в Турине на стадионе «Альянц».

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