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Федерико Кьеза: «Ювентус» плохо настроился на матч с «Порту». Не могу объяснить почему

Федерико Кьеза: «Ювентус» плохо настроился на матч с «Порту». Не могу объяснить почему
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:2).

«Настрой был совершенно неправильным. Я не могу объяснить почему, но в итоге нам всё же удалось забить гол, который даёт нам надежду перед ответным матчем.

Мы плохо настроились на игру, а после быстро пропущенного гола стало только сложнее. Когда играешь не лучшим образом и при этом ещё теряешь концентрацию, соперник на этом уровне может легко тебя наказать», — цитирует Кьезу пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» играл с «Порту» в гостях и пропустил по голу в начале каждого из таймов. В концовке матча Кьеза отыграл один мяч. Ответная встреча состоится 9 марта в Турине на стадионе «Альянц».

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