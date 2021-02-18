Пепе: «Порту» хорошо изучил «Ювентус». Мы знали, что должны давить

Защитник «Порту» Пепе прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (2:1), который состоялся накануне, 17 февраля.



«Мы хорошо изучили «Ювентус». Команда выполнила на поле то, о чём просил тренер. Знали, что должны давить, чтобы «Ювентус» не смог раскрыться. В таких матчах нелегко мириться с пропущенными мячами на своём поле, но мы провели отличный матч», — цитирует Пепе пресс-служба УЕФА со ссылкой на Eleven Sports.



«Ювентус» играл с «Порту» в гостях и пропустил по голу в начале каждого из таймов. Сначала отличился форвард Мехди Тареми, а затем — его партнёр по атаке Мусса Марега. В концовке матча нападающий Федерико Кьеза отыграл один мяч. Ответная встреча состоится 9 марта в Турине на стадионе «Альянц».

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