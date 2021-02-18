Доменико Тедеско прокомментировал сборы «Спартака» в Дубае и Тарасовке

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал сборы клуба.
«Стоит отметить хорошую организацию зимних сборов: начали в Дубае, потом поменяли гостиницу. Находиться в одном месте непросто со всех точек зрения. Здесь в Тарасовке условия тоже фантастические. Переехали сюда, чтобы адаптироваться к температуре.
Что касается готовности команды, то посмотрим. Все тренеры уверены, что в хорошей форме и полностью готовы. Но все узнаём в поле во время матчей.
Насколько команда готова по сравнению с прошлым годом, тогда была хорошая физика. Непросто сравнивать эти вещи. Между прошлой и нынешней весной минул год. Думаю, за это время ребята адаптировались к работе с нами. Можно сказать, что ситуация отличается от той, что была в том году. Но мы хотим начать с той же силой», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). 20 февраля красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
- 18 февраля 2021
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