«Динамо» интересуется полузащитником «Шальке» Бенталебом
Московское «Динамо» интересуется полузащитником «Шальке-04» Набилем Бенталебом, сообщает Tuttomercatoweb.
Контракт Бенталеба с «Шальке» заканчивается по окончании сезона. Помешать сделке алжирца с московским клубом может только большая зарплата игрока — € 3,2 млн.
Бенталеб начинал карьеру в «Тоттенхэм Хотспур» в 2013 году. В «Шальке» он перешёл в 2016-м – сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. На правах аренды Бенталеб выступал за «Ньюкасл Юнайтед». В сборную Алжира Набиль вызывался с 2014 по 2018 год. В составе национальной команды провёл 35 матчей, забил пять голов.
В нынешнем сезоне Бенталеб провёл за «Шальке» девять матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Рекомендуем вам
- 18 февраля 2021
-
19:07
-
19:03
-
18:46
-
18:43
-
18:29
-
18:14
-
18:09
-
17:57
-
17:52
-
17:40
-
17:34
-
17:26
-
17:21
-
17:19
-
17:11
-
17:10
-
17:05
-
17:03
-
17:00
-
16:55
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:28
-
16:20
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:20
-
15:02
-
15:00
-
14:47
-
14:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам