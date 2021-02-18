Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» интересуется полузащитником «Шальке» Бенталебом

«Динамо» интересуется полузащитником «Шальке» Бенталебом
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» интересуется полузащитником «Шальке-04» Набилем Бенталебом, сообщает Tuttomercatoweb.

Контракт Бенталеба с «Шальке» заканчивается по окончании сезона. Помешать сделке алжирца с московским клубом может только большая зарплата игрока — € 3,2 млн.

Бенталеб начинал карьеру в «Тоттенхэм Хотспур» в 2013 году. В «Шальке» он перешёл в 2016-м – сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. На правах аренды Бенталеб выступал за «Ньюкасл Юнайтед». В сборную Алжира Набиль вызывался с 2014 по 2018 год. В составе национальной команды провёл 35 матчей, забил пять голов.

В нынешнем сезоне Бенталеб провёл за «Шальке» девять матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021