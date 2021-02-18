«Динамо» интересуется полузащитником «Шальке» Бенталебом

Московское «Динамо» интересуется полузащитником «Шальке-04» Набилем Бенталебом, сообщает Tuttomercatoweb.

Контракт Бенталеба с «Шальке» заканчивается по окончании сезона. Помешать сделке алжирца с московским клубом может только большая зарплата игрока — € 3,2 млн.

Бенталеб начинал карьеру в «Тоттенхэм Хотспур» в 2013 году. В «Шальке» он перешёл в 2016-м – сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. На правах аренды Бенталеб выступал за «Ньюкасл Юнайтед». В сборную Алжира Набиль вызывался с 2014 по 2018 год. В составе национальной команды провёл 35 матчей, забил пять голов.

В нынешнем сезоне Бенталеб провёл за «Шальке» девять матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.