Илья Яшин: «Динамо» — команда тех, кто сажал и расстреливал. «Спартак» — те, кого сажали

Глава МО Красносельский города Москвы Илья Яшин рассказал, почему болеет за московский «Спартак», а не за столичное «Динамо».

«Всю свою жизнь я болел за московский «Спартак». Это семейная традиция: за красно-белых болели отец и дед. А дядю моего вообще звали Спартак Васильевич. По этому поводу к нашей семье всегда вызывало много вопросов. Ведь мы носители легендарной — но совсем не спартаковской фамилии. Лучший голкипер в истории мирового футбола, Лев Иванович Яшин, больше 20 лет защищал ворота столичного «Динамо».

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Так почему же «Спартак», а не «Динамо»? Объясню. У каждого клуба есть своя история. Когда команда проигрывает, болельщики стараются найти мотивацию для футболистов и часто апеллируют к легендам прошлого. Мол, будьте достойны своих великих предков. Например, на красно-белых трибунах разворачивают огромный портрет Николая Петровича Старостина, который вместе с братьями основал «Спартак». А вот фанаты «Динамо» вывешивают образ Лаврентия Павловича Берия, главы НКВД, к системе которого клуб относился с первых дней своего существования.

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Под обоими портретами красуется одинаковая надпись: «Он всё видит». Надпись одинаковая, только вот посыл совсем разный. Портрет Старостина — попытка пробудить совесть, фотография Берии — желание вызвать страх. В 1942 году Берия написал донос на имя Сталина, в котором указывал на «фашистские настроения» и «вражескую работу» Старостиных. В рассекреченных недавно материалах уголовного дела имеются показания «свидетелей» о том, что братья якобы готовил теракт на Красной площади и покушение на самого Сталина.

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Старостины были арестован и отправлены в ГУЛАГ. Николая Петровича помиловали в 1945 году, а остальные его братья отсидели 10 лет от звонка до звонка. В этом разница между «Динамо» и «Спартаком». «Динамо» — это команда тех, кто сажал и расстреливал своих сограждан. А «Спартак» — это те, кого сажали.

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Я уважаю свою фамилию и преклоняюсь перед величием Льва Ивановича Яшина. Но никогда в жизни я не буду болеть за команду НКВДшников, потомки которых вывешивают на трибунах портреты палачей и кичатся тем, от чего стоило бы сгореть со стыда. Сегодня исполняется ровно 25 лет со дня смерти Николая Петровича Старостина. Я помню, я горжусь», — написал Яшин на своей странице в «Инстаграме».